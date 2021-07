Coritiba e Náutico jogam de olho na liderança da Série B do Brasileiro

Náutico e Coritiba entram em campo nesta sexta-feira (30), às 20h, no Couto Pereira, no duelo íntimo pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 30 pontos e invicto até aqui, o Timbu vai à capital paranaense para, pelo menos, manter os cinco pontos de vantagem sobre o adversário. O Coxa tem 25 pontos e, se vencer, fica muito perto da primeira colocação. Isto porque a equipe de Curitiba tem uma partida a menos, contra o Brusque, válida pela 4ª rodada, que será disputada na próxima terça-feira (03/08), no Augusto Baier. Se vencer os dois jogos, o Coritiba passa a ser líder da Série B.

O Náutico vai ter desfalques importantes para o confronto. O meio-campista Jean Carlos e o atacante Kieza estão fora, lesionados. O técnico Hélio dos Anjos espera muita dificuldade.

“Eu acredito piamente que vai ser o jogo mais difícil que nós vamos enfrentar nesta competição. A gente sabe do potencial, dos interesses deles em relação à vitória e até a nos ultrapassar, se ganharem e depois vencerem o Brusque fora, no jogo atrasado. A gente está atento a isso. Agora eu acho que o mesmo perigo que o Coritiba pode nos oferecer, nós também vamos oferecer ao Coritiba. É um jogo muito equilibrado, a gente não pode perder a consistência em momento algum e ser o que sempre fomos”.

O Coritiba perdeu uma invencibilidade de 10 partidas na última rodada ao ser derrotado pelo Operário por 1 a 0. No entanto, o Coxa ainda não perdeu em casa nos seis jogos disputados pela Série B. O goleiro Wilson pede tranquilidade depois do revés diante do Fantasma.

“A gente sabe que é um campeonato difícil, que oscilações vão acontecer, a gente já vinha há muito tempo sem perder e acabou acontecendo uma derrota. Tem que manter a cabeça tranquila para a sequência da competição. É um jogo atrás de outro, sempre com muito equilíbrio, então isso não pode abalar a gente. Tem que continuar dando sequência no trabalho que vem sendo feito para, quem sabe, alcançar mais uma sequência invicta e se firmar cada vez mais entre os primeiros colocados do campeonato”.

Sobre o confronto com o Náutico, Wilson espera um clima de decisão.

“Todo jogo é uma decisão e esse é mais um jogo importante. É especial por ser contra o líder da competição, que a gente está buscando alcançar, dentro de casa, então é fundamental para gente conseguir essa vitória para continuar firme no G4 e diminuir a distância para o líder da competição”.

O técnico Gustavo Morínigo terá os retornos dos laterais Natanael e Igor, que voltam de suspensão. Matheus Sales recebeu o terceiro cartão amarelo e não poderá atuar.