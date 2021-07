Cuiabá vence Atlético-GO e sai do Z4 do Brasileirão

O Cuiabá derrotou o Atlético-GO por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (21) na Arena Pantanal, e conquistou a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. O resultado do jogo atrasado da 3ª rodada da competição tirou o Dourado da zona de rebaixamento, alcançando a 15ª posição com 12 pontos em 11 jogos. Já o Dragão ficou em 11º com 15 pontos.

O Dourado saiu na frente logo aos 4 minutos da etapa inicial, quando o meia Pepê aproveitou rebote, após duas boas defesas do goleiro Fernando Miguel, para balançar as redes. Aos dois da etapa final, o atacante André Luís precisou de duas finalizações para empatar o jogo. Porém, aos 23 minutos o atacante Elton aproveitou rebote da cabeçada de João Lucas no travessão e mandou para o fundo das redes fechando o placar.

Na próxima rodada, o Cuiabá recebe o Corinthians na próxima segunda-feira (26). Um dia antes o Atlético-GO vai até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos.