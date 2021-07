Em batalha de quase 4h, Melo e Kubot caem nas quartas de Wimbledon

A dupla formada pelo brasileiro Marcelo Melo e pelo polonês Lukasz Kubot se despediu nesta terça-feira (6) do torneio de duplas de Wimbledon nas quartas de final. Após 3h41min de partida os croatas Nikola Mektic e Mate Pavic, a melhor dupla do mundo no momento, triunfaram por 3 sets a 2, parciais de 3/6, 4/6, 6/4, 7/6 (7-4) e 6/4.

Melo e Kubot ganharam as duas primeiras parciais em 6/3 e 6/4, com uma quebra em cada set. No terceiro, com um break no game decisivo, os croatas garantiram a vitória por 6/4. Mesmo brigando muito, Melo e Kubot não conseguiram parar a reação dos adversários.

No tie-break, mais uma vez, uma única quebra definiu o set e o jogo. “Foi por pouco hoje. Quadra lotada, uma emoção incrível”, afirmou Marcelo por meio de sua assessoria de imprensa.