Empate com Ceará trava série de vitórias do Bragantino no Brasileiro

O Red Bull Bragantino perdeu a oportunidade de disparar novamente na liderança do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (1º), Massa Bruta e Ceará não saíram do zero no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela oitava rodada da competição.

Minha quinta começou sem gols. @RedBullBraga, que segue líder, e @CearaSC, saem com um ponto cada... pic.twitter.com/cA1rtibQSD — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) July 1, 2021

O clube do interior segue na ponta da tabela, agora com 18 pontos; dois a frente do vice-líder Athletico-PR, que tem um jogo a menos. Os paulistas tiveram encerrada uma sequência de quatro vitórias consecutivas. O Vozão, que empatou pela terceira vez nas últimas quatro partidas, foi aos mesmos dez pontos de mais quatro times (Atlético-GO, Atlético-MG, Corinthians e Fluminense), aparecendo na 11ª posição, por conta do saldo de gols.

Apesar da característica ofensiva das equipes, Bragantino e Ceará fizeram um primeiro tempo zerado em emoções - e no placar. Segundo o Sofascore, site especializado em estatísticas de futebol, os anfitriões tiveram maior posse da bola (69%) e trocaram mais que o dobro de passes, mas finalizaram o mesmo número de vezes (duas) que os visitantes. Ambos os times, porém, sequer acertaram o gol nas tentativas.

A etapa final presenciou um ímpeto ofensivo um pouco maior das equipes. O Ceará assustou primeiro, aos sete minutos, em um chute cruzado pela esquerda do meia Fernando Sobral, dentro da área, após drible em cima do zagueiro Fabrício Bruno, que o goleiro Cleiton espalmou. O Bragantino respondeu aos 24, em arremate do atacante Artur, de fora da área, que o goleiro Richard defendeu.

O Massa Bruta intensificou a pressão, mas pecou na hora da finalização - foram 11, sendo apenas duas ao gol. Nos minutos finais, o Vozão ainda perdeu o atacante Cleber, expulso pelo segundo amarelo, mas conseguiu segurar a pressão dos paulistas.

As duas equipes voltam a jogar neste domingo (4), às 18h15 (horário de Brasília). O Bragantino vai a capital paulista visitar o São Paulo, no Morumbi. O Ceará recebe o Juventude na Arena Castelão, em Fortaleza.