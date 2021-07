Ex-jogador Falcão é o convidado de No Mundo da Bola, na TV Brasil

Na edição de No Mundo da Bola que a TV Brasil transmite ao vivo às 21h deste domingo (4), o técnico e ex-jogador de futebol Falcão, o “Rei de Roma”, conversa com o apresentador Sergio du Bocage sobre a conjuntura do futebol brasileiro e mundial, além de relembrar momentos marcantes de sua trajetória.

Completam a bancada do programa os comentaristas Marcio Guedes, Rodrigo Campos e o jornalista Cléber Grabauska, da TVE RS.

Considerado um dos maiores volantes da história da seleção brasileira e do futebol mundial, Falcão unia habilidade, controle de bola, finalização e visão de jogo. Ele protagonizou a trajetória triunfante do Internacional na década de 1970, com três conquistas do Campeonato Brasileiro, em 1975, 1976 e 1979, além de cinco estaduais: 1973, 1974, 1975, 1976 e 1978. Até hoje, o jogador é um dos maiores ídolos da história do clube.

Após as conquistas no Brasil, Falcão foi jogar pelo Roma entre 1980 e 1984, onde foi o herói da conquista do Scudetto em 1982 e 1983, o que lhe rendeu o apelido “Rei de Roma”.

O meio-campo estreou na Seleção Brasileira em 1976. Em 1982, fez parte da talentosa Seleção Brasileira que perdeu para a Itália nas quartas-de-final da Copa do Mundo de 1982 – sob o comando de Telê Santana e ao lado de Zico, Sócrates, Júnior e Toninho Cerezo.

O programa No Mundo da Bola vai ao ar às 21h e recebe convidados para uma conversa descontraída sobre os principais resultados esportivos da semana, com destaque para o futebol. O público interage por meio do perfil da emissora no Facebook, onde No Mundo da Bola também é transmitido em tempo real: facebook.com/tvbrasil. As mensagens de texto, lidas no decorrer do papo, também podem ser enviadas pelo WhatsApp, número (21) 97148-9270.

Os debates ficam disponíveis em tvbrasil.ebc.com.br/nomundodabola. A transmissão também é feita para todo o país pelos canais afiliados que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).