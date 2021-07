Felipe Lima garante vaga na semifinal dos 100 metros peito em Tóquio.

O brasileiro Felipe Lima conseguiu o melhor resultado da natação verde e amarela no primeiro dia de disputa da Olimpíada no Centro Aquático de Tóquio. O nadador de 36 anos cravou o tempo de 59s17, ficou em quarto na bateria e em oitavo no geral na prova dos 100 metros peito. Dessa forma, ele avançou à semifinal, que será disputada na noite deste sábado no Japão. Seguem para a final da prova apenas os oito melhores. O britânico Adam Peaty, grande favorito ao ouro, foi o mais veloz com 57s56.

Resultados do 1° dia de eliminatórias



100m peito@felipelimasw - 8° - 59.17 (PB) avança às semis

Caio Pumputis - 34° - 1:00.76



400m livre@cpguilhermeee - 11° - 3:45.99



4x100m livre - 12° - 3:38.59#TimeBrasil #Swimming



📸 Jonne Roriz/COB pic.twitter.com/RIGxikBPj8 — Time Brasil (@timebrasil) July 24, 2021

Os outros brasileiros que caíram na água neste sábado não conseguiram se classificar. Caio Pumputis, nos 100m peito, ficou em sexto lugar em sua bateria, com 1min00s75. Guilherme Costa, recordista sul-americano dos 400 m (com 3min45s85), ficou em quinto lugar na quarta bateria das eliminatórias, com 3min45s99, e com o 11º tempo geral não seguiu adiante.

No revezamento 4x100m livre feminino, o time verde amarelo teve Larissa, Oliveira, Ana Carolina Vieira, Etiene Medeiros e Stephanie Balduccini. As nadadores fizeram o 12º melhor tempo das eliminatórias (3min39s19) e foram eliminadas.