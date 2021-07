Ferroviária e Boa Esporte defendem sequências invictas na Série D

Após empatarem sem gols em Varginha (MG), há uma semana, Ferroviária-SP e Boa Esporte-MG duelam neste domingo (25), às 15h (horário de Brasília), pela oitava rodada do Grupo 6 da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), será transmitida ao vivo pela TV Brasil.

A Locomotiva, como é conhecida a equipe paulista, lidera com 16 pontos, dois a frente da Coruja, mascote do time mineiro, que também aparece na zona de classificação, iniciando a rodada em terceiro lugar. Os clubes ostentam invencibilidades relevantes. A Ferrinha não é derrotada, nem sofre gols, há seis jogos. O empate no duelo passado, inclusive, interrompeu uma sequência de cinco vitórias seguidas. O Boa não sabe o que é perder há cinco partidas, com dois triunfos e três igualdades na série positiva.

O goleiro Saulo recebeu o terceiro amarelo no jogo anterior com o Boa e desfalca a Ferroviária, que também não deverá contar com o meia Guilherme Bala, que está no departamento médico. O técnico Elano, ex-jogador de equipes como Santos, Grêmio e seleção brasileira, não confirmou o time que mandará a campo, nem se contará novamente, entre os titulares, com o volante PH, liberado após cumprir suspensão na última rodada.

A provável formação da Ferroviária neste domingo será: Wagner; Bruno Leonardo, Guilherme Mattis e Léo Rigo; Bernardo, Marquinhos, Nando Carandina, Léo Castro e Bruno Santos; Júlio Vitor e Gleyson.

No Boa, o lateral-esquerdo Iago Sampaio, suspenso pelo terceiro amarelo, desfalca o time dirigido por Gabardo Júnior, que também não terá o meia-atacante Marcelinho, lesionado. O meia Alyson Santos, que chegou a substituir Iago contra o Patrocinense-MG, pode novamente ser improvisado no setor, o que deverá dar ao meia Romeu um lugar entre os titulares.

Assim, a Coruja deve formar com: Tom; Richard, Gabriel Pinheiro, Glauco e Alyson Santos; Zé Augusto, Romeu, Fabinho e Aruã; Lucas Coelho e Willian Mococa.