Fluminense e Ceará se enfrentam em jogo que promete equilíbrio

Dois times com campanhas praticamente idênticas: nove jogos, três vitórias, quatro empates e duas derrotas. A diferença só aparece no saldo de gols. Enquanto o Ceará marcou 11 e sofreu 10, o Fluminense fez 8, mas acabou tomando 9. Nesta quarta-feira (7), o Tricolor recebe o Vozão, às 21h30min (horário de Brasília), em São Januário, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo que promete ser equilibrado.

A Rádio Nacional transmite o jogo com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão da informação de Bruno Mendes.

Acompanhe Fluminense x Ceará, às 21h30 (horário de Brasília)

Considerando os últimos resultados, também fica difícil saber quem leva a melhor. O Ceará vem de cinco jogos de invencibilidade, sendo duas partidas sem sofrer gols e uma vitória convincente sobre o Juventude por 2 a 0. O Fluminense caiu de produção após a classificação para as oitavas de final da Libertadores, mas venceu o clássico contra poderoso Flamengo. Além disso, joga no Rio e o Vozão ainda não venceu fora de seus domínios.

Antes de embarcar para o Rio, o elenco do Vozão treinou em Porangabuçu.

O Alvinegro terá duas partidas longe do Castelão. Depois de encarar o Tricolor, a equipe de Guto Ferreira enfrenta o Cuiabá, no domingo (11), na Arena Pantanal. Para o zagueiro Gabriel Lacerda, chegou a hora das vitórias fora de casa.

“A gente quer voltar pra casa com os seis pontos na bagagem. A gente não ganhou fora de casa ainda… ainda, mas eu creio que vamos poder voltar com os seis pontos fora de casa. Sei que é um confronto direto (contra o Fluminense), vai ser um confronto difícil, mas a gente vai para o Rio para buscar os três pontos e sair da melhor forma possível”.

Do lado carioca, o técnico Roger Machado justificou a queda de rendimento do time após a classificação para a Libertadores.

“O que eu imagino que possa ter acontecido é que ninguém consegue fazer 100% de uma temporada em alta. Teremos desgastes, psicologicamente em algum momento vai haver uma baixa porque você não consegue ficar com a corda esticada sempre. Jogadores vão entrar em momentos de má fase técnica individual, haverá suspensões, lesões, na tentativa de alternativas o treinador, por vezes, vai errar a mão. Eu sou passível de erro, eu erro, e erro bastante, mas, na média, os resultados mostram que a gente está no caminho certo. Espero que seja um viés de alta depois de vencer um clássico importante”.

Quem vencer do na quarta-feira dá um passo importante para voltar à luta pelo G4. O Atlético-MG abre a zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores, com 16 pontos, e tem jogo duro contra o Flamengo, na quarta-feira, às 19h, no Mineirão.

