Inglaterra vence Dinamarca e faz final da Eurocopa com Itália

A Inglaterra garantiu a classificação para a final da Eurocopa após derrotar a Dinamarca, por 2 a 1 na prorrogação, em partida realizada nesta quarta-feira (7) no estádio de Wembley (Londres). Agora o English Team disputa a decisão da competição contra Itália no próximo domingo (11), a partir das 16h (horário de Brasília).

