Kendricks, favorito do salto com vara, testa positivo para covid-19

O norte-americano bicampeão mundial do salto com vara Sam Kendricks e o rival German Chiaraviglio, da Argentina, foram excluídos das Olimpíadas nesta quinta-feira (29) após teste positivo para covid-19, em meio ao aumento dos casos na cidade-sede dos Jogos.

Autoridades dos EUA confirmaram que Kendricks foi excluído dos Jogos devido a um teste positivo, o que levou os membros da equipe de atletismo australiana a se isolarem brevemente em seus quartos.

O detentor do recorde mundial, o sueco Armand Duplantis, disse a repórteres que não havia mantido contato com o rival norte-americano.

"Tive muita sorte por não ter entrado em contato com ele", disse. "Todos os saltadores com vara estão muito assustados agora."

O argentino Chiaraviglio confirmou nas redes sociais que também estava fora dos Jogos e se isolou em um hotel.

Em Tóquio, onde as restrições da pandemia são em sua maioria voluntárias fora da "bolha olímpica", as infecções diárias atingiram um recorde de 3.865, em comparação com 3.177 um dia antes.

Os casos diários em todo o país chegaram a 10 mil pela primeira vez, informou a mídia japonesa.