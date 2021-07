Libertadores: Inter aposta em sistema defensivo para vencer o Olímpia

O Internacional aposta em sua solidez defensiva para sair do Beira-Rio com a classificação para as quartas de final da Libertadores da América. Após a vitória sobre o Juventude por 1 a 0 no último domingo (18), pela 12a rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado chegou a três partidas consecutivas sem sofrer gols.

No duelo de hoje, contra o Olímpia, às 21h30min, passar os 90 minutos sem deixar o adversário balançar as redes é um grande passo para a classificação. Principalmente levando em consideração que o confronto de ida terminou em 0 a 0. O lateral-direito Heitor não quer ver o Inter afobado em abrir o placar e deixar a defesa desguarnecida.

“Não tomando gol a gente está mais perto da vitória. Claro que a gente quer decidir o jogo nos 90 minutos, mas não dá para se jogar porque um gol deles a gente vai ter que fazer dois. A gente tem que ter o cuidado defensivo e, claro, quando tiver as oportunidades na frente é aproveitar para matar o jogo”, disse em entrevista coletiva.

Além de confirmar a boa fase defensiva, a partida contra o Juventude serviu para o Internacional tirar um peso de mais de dois meses, ou oito jogos, sem vencer no Beira-Rio. Heitor reconhece que a vitória traz mais confiança ao elenco.

“Recuperar a confiança era o primeiro passo da nossa trajetória e a gente sabe que uma vitória no Beira-Rio, depois de oito jogos, é uma coisa muito boa. A gente sabe que tem qualidade para fazer os gols, criar e é uma questão de detalhe para a bola entrar. No último jogo a bola entrou e até ajuda a recuperar a confiança para jogar dentro de casa”.

O técnico Diego Aguirre deve escalar o Inter com Daniel, Heitor, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson e Patrick; Taison, Thiago Galhardo e Yuri Alberto.