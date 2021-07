LNF: Campo Mourão joga por vaga antecipada e Brasília quer sobrevida

Obter a classificação antecipada às oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF) é o objetivo do Campo Mourão-PR na partida deste domingo (25), contra o Brasília-DF, a partir das 11h (horário de Brasília). O duelo na arena da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em Campo Mourão (PR), terá transmissão ao vivo da TV Brasil.

Nesta edição da LNF, os cinco primeiros de cada grupo avançam à próxima fase, além do melhor sexto colocado entre as três chaves da primeira fase. Os mourãoenses estão em quarto lugar do Grupo C, com os mesmos 16 pontos do Marechal-PR, ficando à frente pelo saldo de gols.

O Brasília, por sua vez, é o sétimo e penúltimo da chave, com dez pontos. Com 12 pontos em disputa, está a seis de Campo Mourão e Marechal, que estão nas duas últimas vagas diretas do grupo às oitavas de final. Uma vitória recoloca a equipe brasiliense novamente na cola dos paranaenses.

As duas franquias tropeçaram nos últimos compromissos pela LNF. Na quarta-feira passada (21), o Brasília foi derrotado por 5 a 4 pelo Pato-PR no ginásio Dolivar Lacerda, em Pato Branco (PR). O goleiro Thiago, expulso, desfalca os brasilienses neste domingo. Por outro lado, o time do técnico Brunão terá o retorno do fixo Guilherme Springer, que perdeu os dois últimos jogos por suspensão.

"A gente vem em um momento que não temos luxo de escolher adversários. A gente vem com alguma dificuldade de jogar fora de casa, às vezes, pela juventude do elenco, falta um pouco de experiência para decidirmos os jogos fora. Temos que somar pontos nas próximas partidas. Se não for nessa, nas próximas em Uberlândia [MG, contra o Praia Clube-MG] e Marechal Rondon [PR, diante do Marechal]. Precisamos, ao menos, conseguir três pontos nessas rodadas fora de casa para chegar em condição de igualdade para decidir [a classificação] contra o Pato na última rodada, em Brasília", avaliou Brunão, à Agência Brasil.

Já na última segunda-feira (19), o Campo Mourão perdeu várias oportunidades e foi superado pelo Tubarão-SC em casa, por 1 a 0. O técnico Sérgio Lacerda não tem desfalques para enfrentar o Brasília.

Será o segundo duelo entre os times nesta edição. Em 21 de junho, o Brasília venceu por 3 a 1 no ginásio do Sesc de Ceilândia (DF). Os alas Leandrinho e Thomas e o fixo Gui Marques balançaram as redes para a franquia da capital federal, enquanto o pivô Caio Júnior fez o gol dos paranaenses.

"Fizemos um bom jogo em Brasília, mas tivemos um índice abaixo do normal [de conversão] de finalizações e [acertos] de passes. Espero que neste domingo a gente imponha velocidade, proponha o jogo e tenha um percentual de acertos maior para sairmos vitoriosos, garantirmos a classificação e começarmos a pensar em alcançar uma melhor colocação [na chave] para termos alguma vantagem nas oitavas", analisou Lacerda, também à Agência Brasil.