LNF: Joinville e Carlos Barbosa querem ficar perto da ponta do Grupo B

Duas das melhores campanhas da Liga Nacional de Futsal (LNF) até o momento, Joinville-SC e Carlos Barbosa-RS se enfrentam neste domingo (18), a partir das 11h (horário de Brasília). O duelo no Centreventos Cau Hansen, em Joinville (SC), será transmitido ao vivo pela TV Brasil.

Os anfitriões somam 21 pontos e ocupam o terceiro lugar do Grupo B. Os visitantes acumulam três pontos a mais e aparecem na segunda posição, na cola do Cascavel-PR, que encabeça a chave. Na classificação geral da primeira fase, as equipes estão entre as cinco primeiras, ao lado de Cascavel, Magnus Sorocaba-SP (atual campeão e primeiro colocado do Grupo A) e Foz Cataratas-PR (líder do Grupo B).

Ambos os times vêm de vitórias nos últimos compromissos pela LNF. Na quarta-feira passada (14), o Joinville visitou a Assoeva-RS no Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires (RS), e venceu por 4 a 0. Os alas Caio e Renatinho, o fixo Andrei e o pivô Dieguinho (artilheiro do JEC na competição, com sete gols) balançaram as redes para o Tricolor, que busca a terceira vitória seguida. Em casa, os catarinenses têm quatro triunfos e duas derrotas.

O Carlos Barbosa também ganhou como visitante. Na terça-feira (13), os gaúchos superaram o Marreco-PR por 1 a 0 no Complexo Esportivo Arrudão, em Francisco Beltrão (PR), com gol do pivô Pedro Carioca. O resultado positivo manteve a ACBF como a única franquia invicta na edição 2021 da Liga, com dez jogos disputados. O retrospecto fora de casa é de quatro vitórias e um empate.

Gol da vitória de ontem! https://t.co/bM5eeEia0O — ACBF/ Carlos Barbosa (@acbf) July 14, 2021

Catarinenses e gaúchos se reencontram dois meses após o confronto pelo primeiro turno. As equipes se enfrentaram em 8 de maio, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa (RS), com vitória dos anfitriões por 5 a 2. Os alas Richard (artilheiro da ACBF na LNF, com seis gols) e Pedro Rei marcaram duas vezes para os donos da casa, que também vazaram a meta rival com o fixo Fernando. O ala Vandinho e o fixo Daniel fizeram os gols tricolores.

Pelo regulamento, os cinco primeiros de cada grupo, mais o melhor sexto colocado entre as três chaves, avançam às oitavas de final. No ano passado, Joinville e Carlos Barbosa poderiam ter se cruzado na semifinal, mas os catarinenses foram superados pelo Corinthians nas quartas. Na fase seguinte, os gaúchos também caíram para o Timão, que ficou com o vice-campeonato.