LNF: Joinville-SC e Carlos Barbosa-RS empatam em duelo de viradas

Em um duelo emocionante, Carlos Barbosa-RS e Joinville-SC empataram por 4 a 4 neste domingo (18), pela 11ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida no Centreventos Cau Hansen, em Joinville (SC), foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

A situação das equipes na classificação é a mesma de antes da bola rolar. Os gaúchos, únicos invictos da LNF, ocupam o segundo lugar do Grupo B, com 25 pontos em 11 jogos, três pontos a frente dos catarinenses, que aparecem em terceiro, com uma partida a mais.

O primeiro tempo foi bastante movimentado, especialmente no início. Com menos de um minuto, o ala Caio cobrou o escanteio rapidamente e o pivô Dieguinho apareceu na área para finalizar, colocando o Joinville à frente. Aos dois minutos, em lance semelhante, Pedro Rei acelerou o tiro de canto e o também ala Richard concluiu na área, empatando o duelo. O JEC respondeu na sequência com um golaço de Dieguinho, que arrematou da intermediária e mandou no ângulo.

Aos 11, o ala Bruno Souza bateu falta cruzada e rasteira e o fixo Biel, ao lado da trave, desviou para as redes, igualando novamente o placar. A virada gaúcha aconteceu aos 16 minutos, em jogada trabalhada desde a defesa. Pedro Rei avançou pela esquerda e rolou para o fixo Fernando finalizar no contrapé do goleiro, fazendo o terceiro da ACBF.

No segundo tempo, o Joinville tomou a iniciativa e forçou o Carlos Barbosa a recuar a marcação. A pressão deu resultado a três minutos do fim, quando o JEC adotou a tática do goleiro-linha. Na sequência de uma troca de passes de primeira, o pivô Genaro cruzou pela esquerda e o fixo Machado completou para as redes. No lance seguinte, em jogada semelhante, Caio recolocou os catarinenses à frente, a dois minutos do fim.

Só que vantagem dos anfitriões durou pouco. Faltando um minuto para o término da partida, Pedro Rei - como goleiro-linha - dominou livre na entrada da área para igualar de novo o placar. Nos segundos finais, o próprio ala da ACBF teve a chance da virada em um arremate de antes do meio-campo, sem goleiro, mas a bola foi por cima do travessão.

O Joinville volta a jogar pela LNF no próximo dia 3 de agosto, contra o Juventude-MS, no ginásio do Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran), em Dourados (MS), às 19h (horário de Brasília). Dois dias antes, às 11h, o Carlos Barbosa visita a Assoeva-RS no Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires (RS).