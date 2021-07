Londrina bate Remo na abertura da 14ª rodada da Série B

O Londrina derrotou o Remo por 1 a 0, na tarde desta sexta-feira (23) no estádio do Café, no Paraná, em partida que marcou a abertura da 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

⚽🦈 A VITÓRIA É NOSSA!!!



Que estreia do Gegê! Com um belo gol de falta, o camisa 22 deu a vitória do #Tubarão contra o Remo, no Estádio do Café!



Acompanhe o pós-jogo em nosso site e YouTube:

📳 https://t.co/jLY4qvKD7Q

⠀#VamosPraCimaTubarão #SérieB2021 #LondrinaRemo #LECxREM pic.twitter.com/4PNmXJoFu5 — Londrina E C (@LondrinaEC) July 23, 2021

O gol da partida foi marcado pelo estreante Gegê. O meia cobrou uma falta com perfeição, no ângulo, aos 29 minutos da etapa final. Com esse resultado, o Tubarão voltou a vencer após seis jogos, e saiu provisoriamente da zona de rebaixamento.

Atualmente, o Tubarão é o 16º colocado com 12 pontos. Já o Remo viu interrompida uma sequência de três vitórias seguidas, e ocupa a 11ª posição com 16 pontos.

Na 15ª rodada, o Londrina visita o Cruzeiro na próxima sexta-feira (30), enquanto o Remo recebe o CSA no domingo (1).