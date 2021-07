"Muito perto da perfeição”, disse Jardine sobre 1º tempo da seleção

Após a vitória por 4 a 2 sobre a Alemanha, na estreia da seleção olímpica masculina brasileira nesta quinta-feira (22) na Olimpíada de Tóquio (Japão), o técnico André Jardine fez questão de destacar o futebol apresentado no primeiro tempo, quando a equipe já saiu para o intervalo vencendo por 3 a 0.

“Realmente o primeiro tempo, sobretudo, ficou muito perto da perfeição. Acho que valeu muito a pena estudar a maneira que a Alemanha jogou, especialmente, a Eurocopa sub-21, com o mesmo treinador e a mesma base de equipe. Então conseguimos montar uma estratégia que foi muito bem sucedida, muito pelo comprometimento de todos os atletas.” disse Jardine em entrevista coletiva.

O treinador brasileiro também falou sobre os próximos desafios: a Costa do Marfim, no domingo (25), e Arábia Saudita, na quarta-feira (28).

“A gente está encarando esta competição com caráter de final a cada jogo. São duas seleções que se classificaram com muito mérito para a Olimpíada e apresentaram um nível muito alto na primeira partida. Acho que a Costa do Marfim tem uma capacidade física acima do normal e a Arábia Saudita fez um bom jogo (na estreia), teve chances de empatar e até de vencer. Vamos respeitar todos os adversários, cuidando de cada detalhe para cada jogo sempre buscarmos o melhor desempenho possível.”

O confronto citado por Jardine também ocorreu nesta quinta (22): a equipe africana derrotou a Arábia Saudita por 2 a 1, no Estádio de Yokohama. A seleção masculina duela com a Costa do Marfim, no domingo (25), às 5h30 (horário de Brasília), no Estádio de Yokohama.