Náutico vence Brasil de Pelotas e segue líder na Série B

O Náutico derrotou o Brasil de Pelotas por 2 a 1, no estádio dos Aflitos, em Recife, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado do jogo desta quarta-feira (21), o Timbu chegou aos 29 pontos em 13 jogos, somando oito vitórias e cinco empates. Já o time gaúcho está apenas na 16ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, com 11 pontos em 13 jogos.

O primeiro gol do jogo saiu logo no começo da partida. No primeiro minuto, o Xavante abriu o placar após falha da zaga pernambucana e do bom passe de Netto para o atacante Ramon, que mandou para o fundo das redes. Porém, aos nove minutos, Jean Carlos recebeu cruzamento rasteiro de Vinícius e finalizou com perfeição.

Ainda no primeiro tempo, aos 31 minutos, Jean Carlos voltou a marcar, mas desta vez em cobrança de falta perfeita.

No próximo sábado (24), o Náutico recebe o Brusque. Um dia depois, o Brasil de Pelotas pega o Avaí em Florianópolis.

Igualdade no Rei Pelé

Também nesta quarta, CSA e Vasco ficaram no empate em 2 a 2 no estádio Rei Pelé, em Maceió. Para o time da casa, Gabriel e Ernandes marcaram os gols, enquanto Marquinhos Gabriel e Daniel Amorim fizeram pelo Cruzmaltino.

O empate deixou o Vasco na 8ª posição com 19 pontos, já o CSA é o 12º com 15 pontos. O próximo jogo dos cariocas será no próximo sábado contra o Guarani em São Januário. No mesmo dia, o CSA recebe o Vitória no Rei Pelé.