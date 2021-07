Olímpiada: Pedro Veniss substitui Luiz Francisco na equipe de saltos

O cavaleiro Luiz Francisco de Azevedo foi cortado da disputa de saltos do hipismo na Olimpíada por causa de uma lesão constatada na tarde desta quinta-feira (15) no cavalo Comic, com o qual formaria conjunto.

Substituição no Time Brasil 🐎



⬆️ Pedro Veniss

⬇️ Luiz Francisco Azevedo



A mudança se deve a uma lesão do cavalo de Luiz Francisco. pic.twitter.com/ctV7iEHmLo — Time Brasil (@timebrasil) July 15, 2021

No lugar, foi chamado o cavaleiro Pedro Veniss, junto com o cavalo Quabri de L’Isle. Agora, a dupla ingressa no time que já tinha Bernardo Alves (com o cavalo El Torreo de Muze), Marlon Zanotelli (montando VDL Edgar), Rodrigo Pessoa (ao lado de Carlitos Way) e Yuri Mansur (utilizando o cavalo QH Alfons Santo Antonio). Os brasileiros estão em quarentena em Aachen (Alemanha) e viajam no dia 25 para Tóquio.

Essa será a primeira vez na história do megaevento esportivo que as equipes de saltos do hipismo terão três titulares e um reserva. Além disso, serão computados os três resultados, sem descartes. A vaga brasileira foi conquistada após o título dos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019. As provas de salto ocorrerão entre os dias três e sete de agosto no Parque Equestre Baji Koen, que também foi sede da modalidade na Olimpíada de 1964, em Tóquio.