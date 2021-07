Rebeca Andrade dá show em Tóquio e se classifica para três finais

A ginasta brasileira Rebeca Andrade, de 22 anos, se garantiu na manhã deste domingo (25) em três finais no Centro de Ginástica de Ariake, em Tóquio.

REBECA ANDRADE 😍



3 finais pra nossa D I V A



✅ Salto

✅ Solo

✅ Individual geral#TimeBrasil #ArtisticGymnastics



📸 Gaspar Nóbrega/COB pic.twitter.com/FjOmVhQzax — Time Brasil (@timebrasil) July 25, 2021

A atleta estará na disputa da medalha no individual geral da Olimpíada, competição na qual passou na segunda posição, com 57,399 pontos, atrás apenas da super favorita Simone Biles. No salto, Rebeca foi a terceira melhor com a média de 15,100 pontos nos dois saltos. No solo, com a apresentação embalada pela música do Baile de Favela, ela obteve a nota 14,066 pontos, ficando somente um décimo atrás da líder, a italiana Vanessa Ferrari.

A primeira final da Rebeca será na quinta-feira (29), às 07h50 (horário de Brasília), no individual geral. As medalhistas no salto serão conhecidas no próximo domingo (1º de agosto) e as melhores do solo brigarão pelas medalhas no dia 2 de agosto.

Alegria por mais uma final olímpica na carreira 😁



📸 Julio Cesar Guimarães/COB pic.twitter.com/I5PjneqMqK — Time Brasil (@timebrasil) July 25, 2021

Flávia Saraiva conseguiu a vaga na final na trave. Mas acabou torcendo o tornozelo direito no solo e teve que abandonar as disputas seguintes. A ideia da atleta é buscar a recuperação física para participar da final da trave prevista para o dia 3 de agosto, às 5h48.