Série B: Brusque bate Vila Nova em Goiânia

O Brusque derrotou o Vila Nova por 1 a 0, nesta quarta-feira (21) no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time de Santa Catarina alcançou a segunda vitória seguida no torneio e confirmou a recuperação na tabela.

Brusque vence o Vila Nova, fora de casa, por 1 a 0!



O gol do Quadricolor foi marcado pelo Éverton Alemão!



Fotos: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC pic.twitter.com/Sb6DszI4ja — Brusque FC (@Brusqueoficial) July 21, 2021

Atualmente, o Quadricolor é o 7º colocado da competição com 19 pontos em 12 jogos. Já o Vila Nova segue na parte de baixo da tabela, no 13º lugar com 14 pontos.

O gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Éverton Alemão, aos 15 minutos do segundo tempo, com uma cabeçada perfeita. Na próxima rodada, o Brusque vai até Recife para enfrentar o líder Náutico no sábado (24). No mesmo dia, o Vila Nova recebe o Cruzeiro.