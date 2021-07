Série B: com vitória de 1 a 0 sobre o CSA, Goiás entra no G4

O Goiás derrotou o CSA por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (14) no estádio Rei Pelé, em Maceió, e assumiu a quarta posição da Série B do Campeonato Brasileiro com 19 pontos. Com o revés, a equipe de Maceió ficou na 13ª posição com 11 pontos.

O triunfo do Esmeraldino foi alcançado graças a gol do atacante Alef Manga, em chute de longe, aos 39 minutos da etapa inicial.

Agora, o time goiano volta a entrar em campo pela competição no próximo sábado (17), quando recebe o Londrina no estádio da Serrinha. No mesmo dia o CSA visita o Operário.