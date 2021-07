Série B: Cruzeiro empata sem gols com o Coritiba no Mineirão

Cruzeiro e Coritiba ficaram no 0 a 0 na noite desta terça-feira (6), no estádio do Mineirão pela 10ª rodada da Série B. O resultado manteve o time do Paraná dentro do G4, na vice-liderança, com 20 pontos em nove partidas disputadas (tendo apenas um ponto a menos do que o líder Náutico).

Já o Cruzeiro do técnico Mozart ocupa o 13º lugar com 10 pontos em 10 jogos. A distância da Raposa para o grupo que garantiria a classificação para a elite do futebol brasileiro em 2022 é de quatro pontos. No momento, o 4º colocado é o Goiás, com 16 pontos em nove jogos disputados.

A tabela prevê Botafogo e Cruzeiro na 11ª rodada, no próximo sábado (10) no Engenhão. Na terça-feira (13) o Coritiba recebe o Vasco no Couto Pereira.

Ponte Preta empata com Avaí

Outro confronto que terminou sem gols foi o que colocou frente a frente Ponte Preta e Avaí. Na partida realizada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o resultado retirou provisoriamente a Macaca da zona de rebaixamento à Série C de 2022. No momento, o clube tem oito pontos em 10 jogos e ocupa o 16º lugar.

Em jogo com pênalti não-marcado em Camilo, Ponte empata em 0 a 0 com o Avaí. - https://t.co/LzIRVQZ8aE pic.twitter.com/jsArTJ7sy6 — A. A. Ponte Preta (de 🏠) (@aapp_oficial) July 7, 2021

Já o time de Florianópolis é o 10º colocado com 12 pontos conquistados em nove jogos disputados.

Os próximos compromissos dos dois times serão na outra semana. A Ponte Preta vai até Recife para pegar o líder Náutico na segunda-feira (12), enquanto o Avaí recebe o Confiança na terça-feira (13).