Série B: jogando no Nilton Santos, Botafogo perde para o Goiás

O Botafogo foi derrotado por 2 a 0 pelo Goiás, na noite desta terça-feira (20) no estádio Nilton Santos, e chega à quinta partida consecutiva sem vitória pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com este revés o Glorioso fica na 14ª posição com 13 pontos. Já para o Esmeraldino o triunfo representou a entrada no G4 (na 4ª posição com 23 pontos).

ESVERDEOU NO RIO! 💚@GoiasOficial derrota o @Botafogo no Nilton Santos e volta com três pontos na mala! Esmeraldino dorme tranquilo no G4...#BOTxGOI pic.twitter.com/24mEJqgUYQ — Brasileirão Série B (@BrasileiraoB) July 20, 2021

O triunfo do Goiás foi construído no primeiro tempo, aos 24 minutos em chute forte do volante Rezende, e aos 44 com chute rasteiro do atacante Alef Manga que contou com a ajuda do montinho artilheiro.

O Botafogo volta a entrar em campo pela Série B no próximo sábado (24) contra o Confiança. Um dia antes o Goiás visita a Ponte Preta.

Derrota da Raposa

Quem também perdeu nesta terça foi o Cruzeiro, superado por 1 a 0 pelo Remo no estádio Baenão, em Belém. A derrota deixou a Raposa em 16º, com 11 pontos. Já o Leão terminou a partida em 11º com 16.

FIM DE JOGO, VITÓRIA DO LEÃO! 🦁



O Rei da Amazônia vence o Cruzeiro por 1 a 0, com um golaço de Victor Andrade, e engata a terceira vitória seguida na Série B! 💪



📸 Samara Miranda/Remo#OReiDaAmazônia #BrasileirãoSérieB #REMxCRU pic.twitter.com/WTjpzhYyLd — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) July 20, 2021

O único gol da partida saiu aos 22 minutos do primeiro tempo, quando Victor Andrade acertou um belo voleio no ângulo do gol defendido por Fábio.

O Cruzeiro volta a entrar em campo no próximo sábado, quando visita o Vila Nova. Um dia antes o Remo visita o Londrina no estádio do Café.

Empates sem gols

Também pela 13ª rodada da Série B, aconteceram dois empates sem gols, entre Londrina e Confiança, e entre Guarani e Sampaio Corrêa.