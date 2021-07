Série D: com desfalques, Jaraguá e Brasiliense tentam espantar má fase

O estádio Amintas de Freitas, em Jaraguá (GO), recebe neste domingo (18) um confronto entre rivais desfalcados e que estão com o sinal de alerta ligado na Série D do Campeonato Brasileiro. O anfitrião Jaraguá-GO é o lanterna do Grupo 5 e ainda não venceu pela competição. O Brasiliense-DF não ganha há três rodadas e saiu da zona de classificação à próxima fase. A bola rola às 15h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da TV Brasil.

O Jaraguá somou apenas um ponto, na terceira rodada, quando não saiu do zero com o Porto Velho-RO, em casa. São dois gols marcados em seis partidas: um na estreia, na derrota por 3 a 1 para o Gama-DF, no Amintas de Freitas, e outro na rodada passada, no revés por 2 a 1 para o União-MT, no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis (MT). O meia Caio e o atacante Nilson Júnior balançaram as redes pelo Gavião da Serra.

Não bastasse a campanha irregular, os goianos vivem um surto de casos do novo coronavírus (covid-19), com oito jogadores (quatro ainda isolados) e dois integrantes da comissão infectados. Os nomes não foram informados. Em contrapartida, o técnico Coutinho tem as voltas de Caio e do também meia Irlan, que cumpriram suspensão contra o União, além da estreia do meia Renato Xavier, que defendeu a Penapolense na Série A3 do Campeonato Paulista. O provável Gavião neste domingo terá Fabrycio Gabriel; Eduardo Ribeiro, Vinícius, Matheus Café e Alex; Irlan, Murilo, Danilo, Renato Xavier e Caio; Nílson Júnior.

Após somar sete pontos nas três primeiras rodadas da Série D, o Brasiliense tropeçou nos jogos seguintes e só acumulou um ponto desde então. Com a derrota por 2 a 1 para a Aparecidense-GO, na Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF), no último dia 10, o clube do Distrito Federal desceu para quinto lugar, com oito pontos.

O técnico Vilson Tadei também tem problemas para escalar a equipe. Expulso na rodada passada, o meia Luquinhas está suspenso. Além dele, o zagueiro Keynan, o lateral Goduxo, o volante Radamés, o meia Carlos Eduardo e os atacantes Jefferson Maranhão, Bruno Nunes e Michel Platini (autor do gol contra a Aparecidense) estão contundidos. Em meio aos problemas, o Jacaré deve alinhar com Edmar Sucuri; Diogo, Badhuga, Gustavo Henrique e Peu; Aldo, Maicon Assis, Sandy e Peninha; Jorge Henrique e Zé Love.