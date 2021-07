Série D: Ferroviária bate Boa Esporte em São Paulo e lidera Grupo 6

A Ferroviária venceu o Boa Esporte por 2 a 0 na tarde deste domingo (25) pela 8ª rodada do Grupo 6 da Série D. O jogo foi disputado na Arena Fonte Luminosa em Araraquara-SP e teve o acompanhamento ao vivo da TV Brasil.

2T | 49' - Final de jogo na Fonte Luminosa!



A Locomotiva conquista mais 3 pontos ao vencer o Boa Esporte com gols de Léo Castro (P) e Gleyson. Com o resultado a AFE continua na liderança do grupo A6 e chega ao sétimo jogo seguido sem sofrer gols.#SérieD #MaisQueUmTime #AFExBOA pic.twitter.com/eiCCpYEosi — Ferroviária (@afeoficial) July 25, 2021

O primeiro gol gol do jogo saiu aos 24 minutos da etapa inicial com Léo Castro batendo pênalti com perfeição. Aos 37 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta, o goleiro mineiro saiu mal e a bola sobrou para Glayson só empurrar para o fundo das redes. Aos 47, o Boa Esporte ainda teve uma oportunidade de marcar com um pênalti. Mas Lucas Coelho bateu e Wagner defendeu.

O resultado manteve a equipe do interior de São Paulo na liderança da chave. Agora, a Ferroviária tem 19 pontos em oito jogos, com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota. O Boa Esporte é 4º com 12 pontos. As duas equipes voltam a jogar no próximo final de semana. Os mineiros recebem o Rio Branco-ES no sábado (31) e os paulistas visitam o Patrocinense-MG no domingo (1º de agosto).

Confira aqui a tabela de classificação da Série D 2021.