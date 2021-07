Sport bate América em Minas com gol no final da partida

O América Mineiro perdeu para o Sport por 1 a 0 no fechamento da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira (19), no estádio Independência, em Belo Horizonte. O gol foi marcado na reta final da partida pelo atacante Paulinho Moccelin.

O lance começou em um rápido contra-ataque, o avante pernambucano limpou os defensores e bateu bem para definir a partida. O resultado retirou o Leão da Ilha da zona de rebaixamento. O time pulou para a 16ª posição com 10 pontos. Já o Coelho, uma posição abaixo do rival da noite, ingressou na zona de rebaixamento com apenas 9 pontos.

Na próxima rodada, o América Mineiro terá outro confronto direto na parte de baixo da tabela. Pegará o Grêmio na Arena Tricolor no sábado (24). No domingo (25), o Sport receberá o Ceará na Ilha do Retiro.