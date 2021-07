Tóquio: após 0 a 0 com australianas, EUA avançam às quartas de final

A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos não teve atuação convincente no empate sem gols com a Austrália nesta terça-feira (27), mas fez o suficiente para avançar à fase eliminatória da Olimpíada de Tóquio atrás da Suécia, que venceu o Grupo G e manteve 100% de aproveitamento ao derrotar a Nova Zelândia por 2 a 0.

A equipe norte-americana reagiu à surpreendente derrota na estreia por 3 a 0 contra as suecas com uma goleada de 6 a 1 sobre as neo-zelandesas, mas não conseguiram superar o bloqueio defensivo australiano no Estádio Ibaraki Kashima e terminou a fase de grupos com quatro pontos em quatro partidas.

A Austrália ainda pode se classificar para as quartas de final como uma das melhores terceiras colocadas, mas terá de contar com resultados favoráveis em outros grupos.

A Nova Zelândia está eliminada com três derrotas em três partidas.