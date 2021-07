Tóquio: seleção masculina treina pela 1ª vez com os 22 convocados

A dois dias da estreia na Olimpíada de Tóquio (Japão), o técnico André Jardine pode contar nesta terça-feira com todos os 22 convocados no treino da seleção brasileira olímpica masculina, na cidade de Yokohama. O goleiro Brenno e atacante Malcom se juntaram hoje ao grupo, no penúltimo preparatório antes do jogo contra a Alemanha, na quinta (22), às 8h30 (horário de Brasília). O confronto será uma reedição da final da Rio 2016: na ocasião o país foi campeão e levou o ouro ao vencer a equipe germânica nos pênaltis, após empate em 1 a 1 nos 90 minutos.

Faltando 2 dias para a estreia nos Jogos de Tóquio, a #SeleçãoOlímpica segue totalmente focada na partida contra a Alemanha. Confira como foi a atividade de hoje, em Yokohama!



🇧🇷 x 🇩🇪 | 22/07 - 08h30 pic.twitter.com/vZETfCXXI6 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 20, 2021

No treino de hoje (20), os jogadores fizeram trabalhos de entrosamento e estratégicos de posicionamento, testaram técnicas defensivas e praticaram finalizações. Jardine também alinhavou com o grupo o esquema tático para o jogo da estreia.

Craque do Campeonato Brasileiro no ano passado, o meia Claudinho, titular nos últimos amistosos da seleção - contra Sérvia e Emirados Árabes - disse que se sente confortável com o esquema tático de Jardine.

"O estilo é parecido com o que eu jogo no Red Bull Bragantino, com quatro atacantes. Acho que isso facilita um pouco para se adaptar, não só para mim, como para todos os jogadores. Temos excelentes jogadores aqui, cada um na sua posição. Entendem muito bem e muito rápido o que o professor Jardine quer. Então, acho que isso facilita bastante para o crescimento e evolução da equipe”, afirmou o atleta durante coletiva nesta terça (20).

A equipe masculina fará reconhecimento do gramado no Estádio de Yokohama, às 2h30 desta quarta (21). Às 7h30, a equipe se reúne para o último treino antes da estreia.

Primeira Fase -Tóquio 2020

22/07 - Brasil x Alemanha - 8h30

25/07 - Brasil x Costa do Marfim - 5h30

28/07 - Brasil x Arábia Saudita - 5h