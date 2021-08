Athletico-PR sofre gol no fim e sai atrás da LDU na Sul-Americana

O Athletico-PR saiu em desvantagem no confronto com a LDU de Quito (Equador) pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (12), o Furacão bobeou nos minutos finais e saiu do estádio Casa Blanca, na capital equatoriana, derrotado por 1 a 0.

🔥⚽ Com gol nos últimos minutos! A @LDU_Oficial venceu o @AthleticoPR por 1-0 no jogo de ida das quartas de final da CONMEBOL #Sudamericana.



🔜 A partida de volta será no dia 19/8, na Arena da Baixada! #GrandeConquista pic.twitter.com/RkW2lRefuR — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) August 13, 2021

O tropeço obriga o Rubro-Negro a vencer a partida de volta, na próxima quinta-feira (19), às 19h15 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, por dois gols de diferença ou um de saldo, desde que a partir de 2 a 1, devido ao critério do gol fora de casa. Os equatorianos se classificam com um empate. Se os paranaenses devolverem o 1 a 0, a decisão será nos pênaltis.

A LDU foi superior na etapa inicial, impondo volume de jogo e fazendo valer os 2,85 mil metros de altitude de Quito, mas finalizando sem precisão. O Athletico-PR voltou bem do intervalo e pressionou o time da casa, que só reequilibrou as ações após os primeiros dez minutos.

As melhores chances do Furacão ocorreram aos 32 minutos, em chute do atacante David Terans na rede pelo lado de fora, e aos 37, em arremate de fora da área do meia Nikão que o goleiro Adrián Gabbarini deu rebote. Na oportunidade mais clara que teve, a LDU não desperdiçou. Aos 41, o atacante Néicer Reasco aproveitou o espaço deixado pela zaga rubro-negra na área e bateu cruzado para decidir a vitória dos anfitriões.

Antes de reencontrar a LDU, o Athletico-PR volta a se concentrar no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (15), o Furacão encara o Cuiabá às 18h15, na Arena Pantanal.