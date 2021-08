Atlético-MG sai na frente do Fluminense na Copa do Brasil

O Atlético-MG foi mais eficiente e derrotou o Fluminense por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (26) no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

FIM DE JOGO NO ENGENHÃO! NO RIO DE JANEIRO, O ATLÉTICO VENCE O FLUMINENSE, 2 A 1, E COMEÇA EM VANTAGEM A DISPUTA POR UMA VAGA NA SEMIFINAL DA @COPADOBRASIL!



Este resultado deu uma importante vantagem para o Galo, que agora decide com o Tricolor a vaga para as semifinais da competição no dia 15 de setembro, no estádio do Mineirão.

Tendo o mando de campo, o Tricolor das Laranjeiras iniciou a partida adiantando as suas linhas, enquanto o Galo optou por uma postura mais reativa, apostando na velocidade de seus jogadores de frente, em especial Hulk.

E foi justamente dos pés do atacante do Atlético-MG que saiu a primeira boa oportunidade da partida. Aos 7 minutos Nacho recuperou a bola e lançou Hulk, que bateu da entrada da área. O Fluminense respondeu três minutos depois, com um chute de fora da área de Luiz Henrique que parou em defesa do goleiro Everson.

Com o passar do tempo o Galo tomou conta da partida, e não demorou a abrir o marcador. Aos 13 minutos Nacho aproveitou uma sobra de bola para finalizar. A bola desviou no zagueiro Nino e ficou a dúvida se a bola entrou ou não. Mas, após consulta ao VAR (árbitro de vídeo), o juiz confirmou o gol.

E o defensor brasileiro voltou a aparecer novamente com destaque aos 36 minutos, quando foi derrubado na área. Com auxílio do VAR, o juiz Anderson Daronco confirmou a penalidade máxima, que foi cobrada por Fred aos 41 minutos para deixar tudo igual. Com este gol, o camisa 9 do Fluminense empatou com Romário no topo da artilharia histórica da Copa do Brasil, com o total de 36 tentos.

Mas o time das Laranjeiras não conseguiu levar o empate para o intervalo. Aos 48, Hulk puxou contra-ataque com Nacho e chutou para vencer o goleiro Marcos Felipe.

Apesar de iniciar a etapa final com vantagem, o Atlético-MG começou adiantando suas linhas e negando espaços ao Fluminense. Com o passar do tempo as ações se equilibraram, inclusive com Fred colocando uma bola na trave, mas o triunfo do time mineiro perdurou até o fim.

As duas equipes voltam entrar em campo agora pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (29) o Atlético-MG visita o Bragantino. Um dia depois o Fluminense recebe o Bahia no Maracanã.