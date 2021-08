Botafogo bate Brasil-RS e sobe na tabela da Série B

O Botafogo fez 1 a 0 no Brasil de Pelotas na noite deste domingo (15) pela 18ª rodada da Série B no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O gol do jogo foi do zagueiro Joel Carli. Aos 37 minutos de jogo, o defensor recebeu livre o bom passe Navarro e só rolou para o fundo das redes.

DEU FOGÃO!🔥⚽️



Com gol de Joel Carli, Botafogo vence o Brasil de Pelotas por 1 a 0 no Nilton Santos. 🚀#VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/Pc1VvhWXTq — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 15, 2021

Com mais três pontos, o time carioca subiu duas posições. Agora é o 8º com 28 pontos, a dois do G4. Do outro lado, o Brasil de Pelotas segue na lanterna com 12 pontos. Na próxima rodada, o Botafogo visitará o Guarani na quarta-feira (18) e o Xavante receberá o CSA na quinta-feira (19).

CRB apenas empata com Vitória e perde a chance de ser líder

O Vitória e o CRB empataram em 1 a 1 na tarde deste domingo (15) pela 18ª rodada da Série B no estádio Barradão, em Salvador. Os visitantes abriram o placar logo aos 18 minutos da etapa inicial com Júnior Brandão. Só que, aos oito minutos da etapa final, Marcinho deixou tudo igual para o Rubro-Negro baiano e fechou o placar.

Com esse empate, o CRB desperdiçou a chance de assumir a liderança do torneio. O time segue na vice-liderança com 32 pontos, um a menos do que o Coritiba. Já o time baiano continua no Z4, em 18º com 15 pontos. O próximo jogo do CRB será contra o Operário em Maceió na quarta-feira (18). O Vitória atuará fora de casa contra o Vila Nova.

Deu empate. O Leão ficou no 1x1 com o CRB em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão da série B.



O próximo adversário na competição é o Vila Nova, na quarta-feira (18/08), lá em Goiânia.#SouNego #ECV



📸: @pietrocarpifc pic.twitter.com/sO94AK7I2x — ECVitória (@ECVitoria) August 15, 2021

Confira aqui a classificação da Série B.