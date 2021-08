Bragantino se garante nas semifinais da Copa Sul-Americana

O Bragantino garantiu a classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana após derrotar o Rosario Central (Argentina) por 1 a 0, na noite desta terça-feira (17) no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

HISTÓRICO, #MassaBruta!



Depois de um hat-trick na Argentina, Artur fez um gol digno de 👑, que garantiu a nossa vitória por 1 a 0 no Nabizão e a vaga histórica nas semifinais da @SudamericanaBR, em nossa primeira participação no torneio.



DÁ-LHE BRAGA!



📸 Ari Ferreira pic.twitter.com/XNPAjcDn8O — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) August 18, 2021

O Massa Bruta chegou à partida decisiva após triunfar por 4 a 3 na última terça-feira (10) no estádio Gigante de Arroyito no jogo de ida das quartas de final da competição continental.

O único gol do confronto realizado em Bragança Paulista saiu apenas aos 48 minutos da etapa final. O atacante Artur bateu de cobertura após ver o goleiro Broun adiantado. Um golaço.

O ADM, NESTE MOMENTO! pic.twitter.com/mzWts565Pz — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) August 18, 2021

Na próxima fase o Bragantino vence quem se classificar no confronto Santos e Libertad (Paraguai). Na ida, o Peixe triunfou por 2 a 1 jogando na Vila Belmiro. A definição do classificado será na próxima quinta-feira (19), no estádio Defensores del Chaco.