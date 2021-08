Brasileiro Feminino: Atlético Mineiro vence na semifinal da Série A2

Na primeira partida semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol da Série A2, o Atlético Mineiro ganhou do Cresspom-DF por 1 a 0 neste domingo (15), no estádio Abadião, em Ceilândia-DF. Aos 21 minutos da etapa inicial, Iara aproveitou um cruzamento da esquerda e a falha da zaga adversária para fazer o gol do jogo.

🐔 #VINGADORAS VENCEM O CRESSPOM-DF E CONQUISTAM VANTAGEM!



💪🏽 #Galo vence em Ceilândia-DF pela 1ª partida da semifinal do @BRFeminino A2! O jogo de volta, que decide vaga na final, será no próximo sábado (21), às 10h30, em BH!



⚽ Iara

#DiaDeVingadoras #CRExCAM 🏴🏳️ pic.twitter.com/k3K80NqorH — Galo Futebol Feminino (@GaloFFeminino) August 15, 2021

A partida decisiva vai ocorrer no sábado (21), às 10h30, em Belo Horizonte. O Galo jogará pelo empate para avançar à decisão. Para seguir adiante, o time do Distrito Federal precisará vencer por dois gols de vantagem; qualquer vitória mínima do Cresspom levará o duelo aos pênaltis.

Na outra semi, Esmac-PA e Bragantino ficaram no empate

Na abertura da outra semifinal do torneio, a Esmac-PA e o Red Bull Bragantino ficaram no empate em 1 a 1 na manhã deste domingo (15), no estádio da Curuzu, em Belém. O primeiro gol do jogo foi marcado por Ingryd de cabeça logo no começo da partida para o time paulista e Anne, aos 10 minutos de jogo, empatou para as paraenses em uma bela cobrança de falta ensaiada.

Tudo igual em Belém. Com gol de Ingryd, empatamos com o Esmac por 1 a 1, no primeiro jogo da semifinal do Brasileiro Feminino A2, no 🏟 da Curuzu. O duelo decisivo, valendo vaga na final, será no próximo domingo, em Jarinu. Pra cima! 🚀 pic.twitter.com/cyqlRtsqiT — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) August 15, 2021

A decisão do classificado à final será no domingo (22), às 15h, em Jarinu-SP. Quem vencer passa e um novo empate leva a decisão aos pênaltis.

As quatro equipes semifinalistas da Série A2 já estão classificadas para a Série A1 do Brasileirão Feminino da próxima temporada.