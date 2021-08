Brasileiro Feminino: Grêmio bate Palmeiras e tem vantagem nas quartas

O Grêmio ganhou do Palmeiras por 2 a 1 na tarde deste sábado (14) no estádio do Vieirão, em Gravataí, pela partida de ida das quartas de final da Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

O placar foi aberto aos 22 minutos da etapa inicial em boa cobrança de penalidade de Pri Back. De pé direito, ela deslocou a goleira palmeiras e balançou as redes. Só que, aos 27 minutos, o time de São Paulo empatou com Carol Baiana após cruzamento de Duda. O Tricolor Gaúcho ainda teve tempo de pular na frente do placar na primeira etapa. Aos 42, Rafa Levis cobrou falta à meia altura e, depois do corta-luz de Nathane, a bola foi para o fundo do gol.

A partida decisiva está marcada para domingo (22), no estádio Allianz Parque, em São Paulo. O Grêmio seguirá adiante com um empate. O Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença. Qualquer vantagem mínima das paulistas levará a decisão aos pênaltis.

O mata-mata do torneio nacional prossegue no domingo (15) com mais dois jogos. Às 16h, a Ferroviária-SP recebe o Santos na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior paulista. Mais tarde, às 20h, o Avaí/Kindermann-SC mede forças com o Corinthians na Ressacada, em Florianópolis, na reedição da última decisão do Brasileiro, vencido pelo Timão. Na segunda-feira (16), às 17h, o Internacional encara o São Paulo no Beira-Rio, em Porto Alegre.