Brasileiro: Flamengo e Internacional medem forças no Maracanã

Flamengo e Internacional jogam neste domingo (8), a partir das 18h15 (horário de Brasília) no estádio do Maracanã, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro chega ao confronto em meio a uma sequência de sete vitórias desde que Renato Gaúcho assumiu a direção técnica do clube. No meio da semana, venceu o ABC-RN, em Natal, por 1 a 0, poupando os titulares, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, mesmo com dois jogos a menos, o Flamengo está próximo ao G4 com 24 pontos.

A provável escalação do time da Gávea para medir forças com o Colorado é: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira (Bruno Viana) e Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa

Já o Internacional ronda a zona do rebaixamento, com apenas 14 pontos. O técnico Diego Aguirre não vai contar com Moisés, suspenso, e Mauricio, contundido. Porém, o técnico uruguaio terá o retorno de Patrick, Yuri Alberto e Thiago Galhardo.

📸Com participação das categorias de base, Colorado intensificou preparação para partida contra o Flamengo. Saiba mais: https://t.co/bMOo66XbRG #VamoInter pic.twitter.com/mzJHA54S6G — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 5, 2021

Assim, uma possível formação do time de Porto Alegre para o confronto com o Rubro-Negro é: Daniel; Renzo Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Taison e Patrick (Caio Vidal); Yuri Alberto.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Internacional com a narração de Rodrigo Campos, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: