Circuito Mundial de Surfe chega à 7ª etapa no México

Tendo como palco a Praia Barra de la Cruz, no México, começa na próxima terça-feira (9) a janela de competições da 7ª etapa do Circuito Mundial de Surfe. E os atletas brasileiros chegam muito motivados ao evento, após a conquista da medalha de ouro de Ítalo Ferreira na Olimpíada de Tóquio (Japão).

Além do medalhista olímpico, que já está treinando em ondas mexicanas, o Brasil será representado na competição por Jadson Andre, Deivid Silva, Filipe Toledo, Peterson Crisanto, Mateus Herdy, Yago Dora, Caio Ibelli, Alex Ribeiro, Adriano de Souza, Miguel Pupo e Gabriel Medina, que lidera o circuito mundial com 46.720 pontos.

Na chave feminina o país será representado por Tatiana Weston-Webb, que está na quarta posição do circuito mundial com 33.625 pontos, e Silvana Lima, que, em postagem em suas redes sociais, afirmou estar “muito feliz” por estar no México.

O Open Mexico é a penúltima antes da WSL Finals, etapa final que acontece em Lower Trestles (Estados Unidos) e que contará com os cinco surfistas melhores ranqueados, definindo o grande campeão da temporada.