Com gol de Borja, Grêmio derrota Cuiabá por 1 a 0

O Grêmio derrotou o Cuiabá por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (18) na Arena Pantanal, em partida atrasada da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo: Cuiabá 0x1 #Grêmio

Com um gol de Borja ainda no primeiro tempo, conseguimos conquistar a vitória no calor escaldante de Cuiabá e somar mais três pontos na tabela!

💪🏽⚽🇪🇪 #CUIxGRE #VamosTricolor #Brasileirão2021

Com o triunfo, o Tricolor permanece na vice-lanterna da competição, mas alcança os 13 pontos. Já o Dourado fica na 16ª posição, com 17 pontos.

O único gol da partida saiu aos 24 minutos do primeiro tempo. Após o árbitro marcar pênalti (com auxílio do VAR) em lance no qual Maicon foi derrubado dentro da área, o atacante colombiano Borja foi para a cobrança e não perdoou.

Na 17ª rodada do Brasileiro, o time de Porto Alegre recebe o Bahia em Porto Alegre no próximo sábado (21). Um dia depois o Cuiabá visita o Palmeiras em São Paulo.