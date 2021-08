Com gol de Navarro, Botafogo vence Coritiba na Série B

O Botafogo derrotou o Coritiba por 1 a 0, na noite de sexta-feira (27) no estádio Couto Pereira, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

FIIIIIIIIIIIM DE JOOOOGOOO! QUE VITÓRIA, MEU FOGÃO! 🔥🔥⚽️⚽️



Navarro marca e Botafogo vence o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira. #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/vyopL0sjJj — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 28, 2021

Com este triunfo, o Alvinegro entrou no G4 da competição com 35 pontos, enquanto o Coxa se manteve na ponta da classificação com 39 pontos.

O gol que garantiu a vitória do time carioca foi marcado por Rafael Navarro, de cabeça aos 37 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Chay.

Na próxima rodada o Alvinegro mede forças com o Remo, enquanto o Coritiba pega o Londrina.