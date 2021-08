Com retrospecto a favor, Flamengo encara o Sport no Brasileirão

Flamengo e Sport se enfrentam neste domingo (15) pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com transmissão da Rádio Nacional, o confronto será realizado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), às 16h (horário de Brasília).

No duelo de rubro-negros, as duas equipes vivem situações distintas na competição. Na quinta posição, os cariocas vão em busca da vitória para permanecer na cola do G4. Já os pernambucanos vivem a preocupação da proximidade da zona de rebaixamento.

Além do futebol vistoso que o Flamengo vem apresentando, o Sport terá de quebrar um tabu que dura 18 anos. Desde que o Campeonato Brasileiro iniciou com o formato de pontos corridos, em 2003, ele nunca venceu o adversário deste domingo fora de casa. Neste período foram dez confrontos realizados no Rio de Janeiro, com sete vitórias a favor dos cariocas e três empates

Os dois clubes já se enfrentaram este ano pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Em confronto realizado no dia 1° de fevereiro, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro marcaram os gols do Flamengo na vitória por 3 a 0 na Ilha do Retiro, no Recife (PE).

O Flamengo entrará em campo após duas goleadas. Na última rodada do Brasileirão, sofreu uma elástica derrota por 4 a 0 contra o Internacional no Maracanã, em partida realizada no domingo (8) passado. Entretanto, na quarta-feira (11) a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho se reabilitou e venceu o paraguaio Olímpia por 4 a 1 no estádio Manuel Ferreira, na capital Assunção. O triunfo deixou o time carioca próximo das semifinais da Copa Libertadores da América.

Já o time treinado por Umberto Louzer, embora esteja ocupando a parte debaixo da tabela, mostrou recuperação nos últimos jogos. O Leão da Ilha do Retiro sustenta uma invencibilidade nas quatro rodadas anteriores, tendo obtido duas vitórias e dois empates. Isso significa mais da metade dos pontos conquistados nas 15 rodadas já disputadas pelo clube nordestino, que soma 15 pontos na tabela de classificação.