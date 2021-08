Cruzeiro e Vitória empatam em confronto direto contra o Z4 da Série B

Em confronto direto para fugir das últimas posições da Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Vitória empataram por 2 a 2 nesta quarta-feira (11), na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 16ª rodada da competição. A Raposa segue em 15º lugar, com 17 pontos, com três pontos de vantagem sobre o Leão, que encabeça a zona de rebaixamento.

O Vitória começou o jogo melhor e abriu o placar aos 21 minutos, em penalidade convertida por Samuel, após o também atacante Marcinho ser derrubado na área pelo lateral Rômulo. O Cruzeiro voltou agressivo na etapa final e virou o marcador. Aos quatro minutos, a zaga não afastou o cruzamento de Bruno José pela esquerda e Wellington Nem aproveitou, rolando para o também atacante Rafael Sobis balançar as redes.

A virada celeste parecia questão de tempo e aconteceu aos 23, em arremate do meia Giovanni, de fora da área, que desviou no zagueiro João Victor e enganou o goleiro Lucas Arcanjo. Os mineiros, porém, tiveram pouco tempo para comemorar. Aos 34 minutos, Samuel driblou o goleiro Fábio e deixou tudo igual.

O Cruzeiro volta a campo neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), novamente no Independência, para enfrentar o Sampaio Corrêa. No domingo (15), às 16h, o Vitória recebe o CRB no Barradão, em Salvador.