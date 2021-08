CSA bate Confiança e retoma caminho das vitórias na Série B

O CSA bateu o Confiança por 2 a 0, na noite desta terça-feira (10) na Arena Batistão, em Aracaju, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

FIM DE JOGOOOOOOOOOO! Vitória do Azulão em Aracaju! 👊🏼💙⚽️



Os dois gols da partida foram marcados na reta final da partida. Aos 31 minutos, o atacante Iury aproveitou rebote do goleiro sergipano e mandou para as redes de letra. Aos 36, o atacante Dellatore aproveitou erro da zaga e mandou forte para dentro do gol.

Com o resultado, o time de Maceió se manteve no 12º lugar, mas subiu aos 22 pontos e voltou a vencer após três partidas. Já o Confiança segue no 16º lugar com apenas 13 pontos em 17 jogos. Na próxima rodada, o CSA recebe o Coritiba no sábado (14). No mesmo dia, o Confiança vai até Campinas para enfrentar a Ponte Preta.

Em Florianópolis, Guarani bate Avaí

O Guarani derrotou o Avaí por 1 a 0 no estádio da Ressacada. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Allan Victor na reta final da partida, aos 50 minutos do segundo tempo.

A comemoração do gol do Allan Victor no fim da partida, dando a vitória ao Bugre contra o Avaí fora de casa 🇳🇬



📸: Eduardo Valente/Guarani FC pic.twitter.com/ydLfew8uXU — Guarani FC (@oficialguarani) August 11, 2021

Com a vitória, o Bugre campineiro entrou de vez no G4. A equipe subiu quatro posições e é o 3º colocado com 29 pontos. O Avaí caiu uma posição e é o 6º com 27. O time de Campinas volta a jogar na próxima sexta-feira (13) contra o Goiás fora de casa. O Avaí, no sábado (14), tem mais um jogo em casa. Dessa vez, o adversário será o líder Náutico.