Em disputa pela liderança do Brasileiro, Atlético-MG recebe Palmeiras

O Atlético-MG recebe o Palmeiras, no estádio do Mineirão neste sábado (14) a partir das 19h (horário de Brasília), em partida que definirá o líder do Campeonato Brasileiro na 16ª rodada da competição.

O Galo chega ao confronto na primeira posição da classificação (com 34 pontos) e terá pela frente o Alviverde, que ocupa a vice-liderança (com 32 pontos).

A equipe mineira está muito motivada, após superar o River Plate (Argentina) por 1 a 0, na última quarta-feira (11) no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. Para a partida contra o Verdão, o Atlético-MG aposta muito no bom momento do atacante Hulk, um dos artilheiros da competição nacional com 7 gols marcados.

Se o técnico Cuca optar por manter a formação da vitória sobre o River, o Galo entra em campo assim: Everson; Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Nacho Fernández e Zaracho; Vargas e Hulk.

Se o Atlético-MG chega após vitória na Libertadores, o Palmeiras vem de empate com o São Paulo em 1 a 1 na competição continental.

No jogo em que busca retomar a liderança do Brasileiro, o Alviverde chega com dois desfalques, o lateral Victor Luis e o zagueiro Renan, que estão suspensos. Por outro lado, Felipe Melo, Danilo e Breno Lopes voltam a ficar disponíveis após cumprirem suspensão no confronto com o Fortaleza.

No caso de o técnico Abel Ferreria decidir repetir a escalação do jogo contra o São Paulo, o Palmeiras entrará em campo assim: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Breno Lopes e Rony.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Atlético-MG e Palmeiras com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha a partida, ao vivo, aqui: