Goiás derrota Guarani por 2 a 1 e entra no G4 da Série B

O Goiás derrotou o Guarani por 2 a 1, no início da noite desta sexta-feira (13) no Estádio da Serrinha, em Goiânia, na abertura da 18ª rodada da Série B.

VITÓRIAAAAAAAA ESMERALDINAAAAAAAA! 🇳🇬🇳🇬🇳🇬🇳🇬



O Verdão faz grande partida dentro de casa e vence o Guarani, por 2️⃣ a 1️⃣, com gols marcados por Alef Manga e Nicolas.



VALEU, VERDÃO! 💪💪💪🇳🇬🇳🇬



𝑪𝒂𝒅𝒂 𝒋𝒐𝒈𝒐, 𝒖𝒎𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍! 🖊🇳🇬#GOIxGUA#Brasileirão2021 pic.twitter.com/JGwee6XvE1 — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) August 13, 2021

O primeiro gol do Esmeraldino saiu aos 14 minutos da etapa inicial após cruzamento de Apodi e da conclusão de Alef Manga. No segundo tempo, aos 38, Alef Manga cruzou da direita, o goleiro não conseguiu cortar e Nicolas apenas empurrou para o gol. Para a equipe de Campinas descontou Júlio César, já aos 47 minutos.

Com o resultado, o Esmeraldino subiu quatro posições e ocupa provisoriamente o 3º lugar com 31 pontos em 18 jogos. O Guarani caiu uma posição e é o 6º com 29.

Na próxima rodada, a última do primeiro turno, o Guarani recebe o Botafogo na quarta-feira (18), enquanto o Goiás visita o Brusque um dia depois.