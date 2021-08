Guarani e Botafogo fecham turno da Série B com empate em Campinas

Guarani e Botafogo empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (18) no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo: Guarani 1x1 Botafogo. O gol alvinegro foi de Navarro.



O Glorioso volta a campo no domingo, contra o Vila Nova, no Nilton Santos. #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/X0q4PUzQKx — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 18, 2021

O time do Rio de Janeiro saiu na frente com Rafael Navarro, aos 24 minutos da etapa inicial, em uma jogada irregular, pois houve toque de mão do atacante após bate e rebate com o goleiro Rafael Martins. Aos dois minutos da etapa final, Andrigo empatou o jogo de cabeça.

Com a igualdade, que acabou sendo ruim para os dois times, o Botafogo ficou estacionado na 8ª posição com 29 pontos. O Guarani até subiu uma posição, chegando ao 6º lugar, com 30 pontos, mas perdeu a chance de entrar na zona de classificação à Série A.

Na 20ª rodada, abertura do returno da Série B, o Guarani visita o Vitória no sábado (21), enquanto o Botafogo recebe o Vila Nova um dia depois.

Vila Nova e Vitória ficam no 0 a 0

Vila Nova e Vitória não saíram do 0 a 0 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O resultado deixou os donos da casa próximos do Z4, na 15ª posição com 19 pontos. Enquanto isso, os baianos continuam no Z4, em 18º com 16.