Poupando titulares, Brasil goleia França no futebol de 5

A equipe do Brasil de futebol de 5 derrotou a França por 4 a 0, na madrugada desta terça-feira (31) no Parque de Esportes Urbanos de Aomi. Mesmo poupando Jefinho, um dos principais nomes da equipe, a seleção brasileira não teve dificuldades para triunfar graças a gols de Nonato (dois) e Jardiel (dois).

O Brasil já estava classificado para as semifinais da modalidade e, por isso, pôde começar a partida sem alguns titulares. Mesmo assim não deu muitas chances aos franceses. O time brasileiro manteve mais a posse de bola e tinha mais volume no ataque. Já a França apostava em contra-ataques em velocidade, mas não conseguia ameaçar o gol de Matheus.

O primeiro gol demorou a sair. A quatro minutos do fim do primeiro tempo, Thiago chutou e o goleiro francês espalmou nos pés de Nonato. Um a zero para o Brasil. O segundo gol foi de pênalti, em ótima cobrança de Nonato. A essa altura, os franceses não tinham muitas esperanças de empatar a partida, mas foram valentes durante todo o confronto.

Jardiel, homem mais avançado do time brasileiro, perdeu gols e oportunidades, e parecia ansioso para marcar pela primeira vez em uma Paralimpíada. E, na reta final da partida, marcou duas vezes. No terceiro gol do Brasil, Nonato chutou forte para o gol, o goleiro francês fez bela defesa e a bola explodiu na trave e parou nos pés de Jardiel, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. O último gol foi um golaço, no qual o brasileiro driblou vários adversários antes de chutar forte, sem dar chances para o goleiro.

O Brasil passou em primeiro no seu grupo, com nove pontos, e aguarda a definição do seu adversário na semifinal.