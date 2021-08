Série B: em Florianópolis, Coritiba derrota Avaí de virada

O Coritiba derrotou o Avaí por 2 a 1, na noite desta sexta-feira (20) no estádio da Ressacada, em Florianópolis, na abertura da 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

#AVAxCFC - 1x2 - FIM DE JOGO! 🇳🇬 Começamos o segundo turno com o pé direito! 💚🤍#SempreCoxa pic.twitter.com/F6SsV5eCVG — Coritiba (@Coritiba) August 20, 2021

O primeiro gol da noite de futebol em Santa Catarina foi do Avaí, com Getúlio. Aos 31 minutos, o atacante completou o cruzamento rasteiro da esquerda e balançou as redes. Logo depois, aos 32, Igor Paixão deixou tudo igual, ao se antecipar à zaga do Leão e mandar de cabeça para o fundo das redes.

A virada se concretizou aos 22 minutos da etapa final com o artilheiro Léo Gamalho. O centroavante só completou para o gol vazio após cabeçada no travessão de Igor Paixão. Com mais três pontos, o Coxa pulou para 39 e segue líder isolado. Em 3º, com 33 pontos, o Leão da Ilha pode deixar o G4 até a conclusão da rodada.

O time de Santa Catarina volta a jogar na próxima quarta-feira (25), diante do Vila Nova. Já o Coritiba joga na sexta-feira (27) contra o Botafogo.