Série B: Goiás bate Brusque e fecha turno na vice-liderança

O Goiás derrotou o Brusque por 1 a 0 em jogo da 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira no estádio Augusto Bauer, no interior de Santa Catarina.

O gol do Esmeraldino foi marcado por Alef Manga, aos 31 minutos da segunda etapa. Após receber na esquerda, o atacante cortou para o meio e chutou forte de perna direita. Com mais essa vitória, o Esmeraldino chegou ao 2º lugar somando 34 pontos. A derrota deixou o time de Santa Catarina na 13ª posição com 25 pontos.

Na abertura do returno, o Goiás recebe o Sampaio Corrêa no próximo domingo (22), enquanto o Brusque visita a Ponte Preta no mesmo dia.