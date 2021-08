Série B: Sampaio Corrêa derrota Náutico por 2 a 0

O Sampaio Corrêa derrotou o Náutico por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (11) no estádio do Castelão, e assumiu a 3ª posição, com 29 pontos, da Série B do Campeonato Brasileiro, em partida válida pela 17ª rodada da competição.

FIIIIIIMMM de jogo. Põe na conta porque teve mais uma vitória da Bolívia Querida na Série B. 2x0 pra cima do Náutico e G4 na faixa #VumboraSampaio🇬🇳

📸John Tavares pic.twitter.com/clZUJ7SOOp — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) August 12, 2021

Com o revés, o Timbu, que estacionou nos 30 pontos, perdeu a oportunidade de retomar a liderança da Série B, que agora pertence ao Coritiba, que alcançou a ponta após superar o Brasil de Pelotas por 2 a 0 nesta quarta.

Os gols da vitória da Bolívia Querida saíram apenas na etapa final. O primeiro veio aos 27 minutos, em cobrança de falta do meia Daniel Costa, que havia acabado de entrar na partida.

Aos 35 minutos Pimentinha recebeu lançamento em contra-ataque, partiu em velocidade e chutou forte para ampliar o marcador.

O Sampaio Corrêa volta a entrar em campo no próximo sábado (14), quando mede forças com o Cruzeiro no estádio Independência. No mesmo dia o Náutico visita o Avaí na Ressacada.