Série C: Ituano supera Criciúma e passa rival na tabela do Grupo B

O Ituano levou a melhor sobre o Criciúma em confronto direto pela terceira posição do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (4), o Galo Rubro-Negro venceu por 3 a 0 no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela décima rodada.

Com Igor Henrique no gol nos últimos 8 minutos, o Ituano venceu por 3x0 o Criciúma e toma o 3o lugar do time catarinense.

O final do jogo foi tumultuado, com a expulsão dos goleiros de ambas as equipes nos acréscimos da segunda etapa. O primeiro a receber o cartão vermelho foi Gustavo, do Criciúma, em confusão com jogadores do Ituano. O arqueiro dos anfitriões, Pegorari, também foi colocado para fora. Como haviam feito todas as alterações, os times precisaram improvisar atletas de linha na meta nos últimos oito minutos de bola rolando.

Antes da confusão, o Ituano já tinha aberto 2 a 0 no marcador. Aos sete minutos do primeiro tempo o meia Jorge Jiménez acertou uma bomba no ângulo de Gustavo, inaugurando o placar. Aos 35 da etapa final, o atacante Fernandinho aumentou a vantagem do Galo. Nos acréscimos, já depois das expulsões, o lateral Helder cometeu pênalti no atacante Marcelo. Fernandinho cobrou e deslocou Claudinho (lateral improvisado no gol dos catarinenses) para definir o marcador.

A vitória levou o Ituano ao terceiro lugar do Grupo B, com 19 pontos, dois a mais que o Criciúma, que desceu para quarto. A chave tem o Ypiranga-RS na ponta, com 20 pontos, seguido pelo Novorizontino, que soma a mesma pontuação do Galo, mas fica à frente pelo saldo de gols (seis a dois).

Novorizontino e Ituano, aliás, enfrentam-se neste sábado (7), às 17h (horário de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 11ª rodada. O Criciúma busca a reabilitação na segunda-feira (9), às 20h, diante do São José-RS, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).