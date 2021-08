Surfe: após repescagem, mais 5 brasileiros avançam no México

O Brasil tem oito surfistas entre os 32 melhores na disputa da terceira fase do Open México, na praia Barra de La Cruz, que teve início às 13h (horário de Brasília) em Oaxaca. Após repescagem na manhã desta quarta-feira (11), cinco brasileiros se garantiram na disputa: Peterson Crisanto, Deivid Silva e Jadson André, que venceram suas respectivas baterias, além de Adriano de Souza, o Mineirinho, e Yago Dora, classificados em segundo lugar. Eles se juntam ao campeão olímpico Ítalo Ferreira, Gabriel Medina e Filipe Toledo, já classificados nesta terça (10), primeiro dia da etapa mexicana.

O #CoronaOpenMexico está ON! Assista ao vivo, a partir das 9:35h, no https://t.co/hRoBt09QSY, em nosso app, no Youtube ou na ESPN 2 pic.twitter.com/m5GO9XOpaZ — WSL Brasil 🇧🇷 (@WSLBrasil) August 11, 2021

O paranaense Peterson Crisanto foi o primeiro a cair no mar de Barra de La Cruz nesta manhã, junto com o japonês Kanoa Igarashi, que derrotou Medina na semifinal dos Jogos de Tóquio. Crisanto somou 14.33, contra 13.66 de Igarashi, segundo colocado. Em terceiro, eliminado, ficou o mexicano Diego Cadena, com 10.37.

O paulista Deivid Silva, de Guarujá, e o curitibano Yago Dora se classificam em primeiro e segundo lugar, respectivamente na segunda bateria desta terça (11). Deivid avançou com nota 10.44 e Yago com 9.33. Eliminado, o mexicano Jhony Corzou fez 7.93.

Na terceira bateria, apenas com brasileiros, dois seguiram adiante: o potiguar Jadson André (10.84) e Mineirinho (9.84). Paulista de Praia Grande, Alex Ribeiro foi eliminado ao somar apenas 7.57.

“Repescagem é um pesadelo. Adriano é um grande amigo desde 2009. Ele me bateu tantas vezes e talvez essa seja a última vez contra ele, já que vai se aposentar. Eu queria batê-lo dessa vez - disse Jadson ao final da bateria, em entrevista ao canal da World Surf League (WSL).

* Atualização às 13h09 para correção da informação sobre o japonês Kanoa Igarashi. Ele avançou à terceira etapa, em segundo lugar, com 13.66 pontos, atrás apenas do brasileiro Peterson Crisanto.